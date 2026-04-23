У Зеленского раскрыли приоритеты на 21-й пакет санкций ЕС против России

Финансовый сектор и криптовалюты

По его словам, основным направлением в новом пакете санкций станет вытеснение российских финансовых учреждений с мирового рынка.

План предусматривает существенное расширение перечня подсанкционных банков. Отдельное внимание уделят цифровой экономике, а именно - окончательному перекрытию каналов использования криптовалют для обхода уже действующих ограничений.

Энергетика и технологический контроль

В сфере энергетики приоритетом остается усиление эмбарго, в частности через ограничение морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

Параллельно с этим планируется усовершенствовать механизмы отслеживания компонентов для оружия.

"Мы работаем над усилением технологического контроля и совершенствованием механизмов отслеживания компонентов для оружия, чтобы исключить попадание товаров двойного назначения к агрессору", - подчеркнул Власюк.

Персональные санкции

В новые списки планируется включить представителей крупного бизнеса, олигархов и церковных деятелей, которые до сих пор избегали ответственности.

"Будет продолжаться работа над персональными санкциями в отношении представителей крупного бизнеса, олигархов и патриархов, которые до сих пор избегали ограничений, несмотря на их непосредственный вклад в финансирование военного бюджета РФ", - отметил уполномоченный президента.