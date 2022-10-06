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У Зеленского разъяснили заявление о превентивных ударах по России

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Киев, Четверг 06 октября 2022 21:53
У Зеленского разъяснили заявление о превентивных ударах по России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского не было призывом к странам НАТО превентивно применить ядерное оружие против РФ. При этом он говорил про период до начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook.

"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", - подчеркнул Никифоров.

Он также отметил, что шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и намекать на использование ядерного оружия может себе позволить только государство-террорист Россия и от Украины таких призывов звучать никогда не будет.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что интерпретация заявления Зеленского в качестве призыва к превентивному ядерному удару является очередным фейком россиян.

"Ни слова от Зеленского о превентивном ядерном ударе по России. Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия и усилить удары по России – санкции и вооруженную помощь", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Зеленский призвал НАТО пересмотреть применение своего давления в случае использования Россией ядерного оружия, упомянув о превентивных ударах.

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