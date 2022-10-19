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У Зеленського різко відреагували на ведення "воєнного стану" Росією

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Запровадження Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України, є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, однак це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку Росії варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін запровадив воєнний стан в тимчасово окупованих регіонах України. Також середній рівень реагування було введено в прикордонних з нашою країною областях.

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Російська Федерація