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Росія вводить особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях

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Середа 19 жовтня 2022 15:40
Росія вводить особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація запровадила середній рівень реагування в прикордонних з Україною областях. Також це стосується тимчасово окупованих Криму й Севастополя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Середній рівень реагування було запроваджено в:

  • Краснодарській області;
  • Бєлгородській області;
  • Брянській області;
  • Воронезькій області;
  • Курській області;
  • Ростовській області;
  • Криму;
  • Севастополі.

"Запровадити на територіях Республіки Крим, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і м. Севастополя режим (середній рівень реагування), - йдеться в указі диктатора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив про запровадження воєнного стану в тимчасово окупованих регіонах України.

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