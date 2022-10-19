ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського різко відреагували на ведення "воєнного стану" Росією

Новость на русском →
Середа 19 жовтня 2022 16:00
У Зеленського різко відреагували на ведення "воєнного стану" Росією Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Запровадження Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України, є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, однак це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку Росії варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін запровадив воєнний стан в тимчасово окупованих регіонах України. Також середній рівень реагування було введено в прикордонних з нашою країною областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У Зеленського відреагували на "удар" ЗСУ по Херсону та розсилку СМС про "евакуацію"
У Зеленського відреагували на "удар" ЗСУ по Херсону та розсилку СМС про "евакуацію"
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде