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У Зеленского резко отреагировали на ведение "военного положения" Россией

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Среда 19 октября 2022 16:00
У Зеленского резко отреагировали на ведение "военного положения" Россией Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, однако это никак не повлияет на дальнейшее освобождение наших земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин ввел военное положение во временно оккупированных регионах Украины. Также средний уровень реагирования был введен в приграничных с нашей страной областях.

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