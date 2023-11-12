У Зеленського різко відповіли на ідею взяти Україну в НАТО частинами

В Офісі президента України Володимира Зеленського відповіли на заяву ексглави НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо приєднання України до Альянсу без окупованих територій.

"Люблю (сарказм) періодичні дивні пропозиції щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Вони досі доводять, що причини й наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами - територіями, які не під окупацією. От уже ж ці "прості рішення", які завжди зрештою коштують дуже дорого...", - написав Подоляк в своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що колишній генсек НАТО виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО", - заявив Расмуссен.

При цьому колишній генсек НАТО запропонував провести процес приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.

На його думку, такий план членства України в НАТО нібито "не символізував би заморожування конфлікту з РФ, а натомість означав би рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Альянсу".

Однак Подоляк заявив, що сама розмова про це явно провокує Росію на подальшу ескалацію.

"По-перше, сама розмова про таку можливість явно провокує Росію на подальшу ескалацію, заохочує її до агресивної війни: "Ще трохи - і Україна зламається. Треба дорізати громадян, доатакувати ракетами". Це ж очевидно? Безперечно", - підкреслив радник.

Подоляк також зазначив, що немає гарантій, що Росія захоче погодитися на "Україна в НАТО".

"Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності... умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики?", - написав він.

З огляду на все це, Подоляк наголосив на недоречності таких "дивовижних пропозицій.

"Тоді навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції... Замість того, щоб усвідомити нарешті три прописні істини: РФ абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі; РФ у такому вигляді лише масштабуватиме ризики й намагатиметься реалізувати свої агресії; лише значна "військово/технологічна допомога" Україні розв’язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил…", - підкреслив радник керівника ОП.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно видання The Washington Post повідомило, що українська і російська делегації обговорюють три питання: обмін полоненими і тілами загиблих військових, судноплавство у Чорному морі та повернення депортованих українських дітей.

Також американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

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