У Зеленського різко розкритикували президента Бразилії за заяву про Путіна

Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва запросив російського диктатора Володимира Путіна на наступну зустріч G20 та гарантував його безпеку. Однак в Офісі президента України різко відреагували на таку заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в Twitter.
Лула да Сільва заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20, що відбудеться у Ріо-де-Жанейро 2024 року, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтвердив, що запрошує російського диктатора на наступну зустріч G20 та гарантує його безпеку.
Подоляк зауважив, що й насправді, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати.
"Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звели нанівець заради... запрошення у 2024 році суб'єкта Путіна, який регулярно заявляє, що свідомо скоює злочини проти українців? Навіщо взагалі потрібні правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?", - сказав радник.
Він наголосив, що бразильський президент Лула автор нової "neo/realpolitik" - порушуй все, що можеш, або "хай живе хаос заради російських вбивць!".
Внаслідок депортації українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
Луїс Ігнасіо Лула да Сільва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.
Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сільва проігнорував це.
Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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