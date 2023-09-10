У Зеленского резко раскритиковали президента Бразилии за заявление о Путине

Лула да Силва заявил, что Путина не арестуют на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в 2024 году, если тот решит лично принять в нем участие. Он подтвердил, что приглашает российского диктатора на следующую встречу G20 и гарантирует его безопасность.

Реакция Подоляка

Подоляк отметил, что и на самом деле зачем ратифицировать Римский статут, если вы не собираетесь его выполнять.

"Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свели на нет ради... приглашения в 2024 году субъекта Путина, который регулярно заявляет, что сознательно совершает преступления против украинцев? Зачем вообще нужны правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?", - сказал советник.

Он подчеркнул, что бразильский президент Лула как автор новой "neo/realpolitik" - нарушай все, что можешь. Или "да здравствует хаос ради русских убийц!".

Ордер на арест диктатора

В результате депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Отношение президента Бразилии к войне в Украине

Луис Игнасио Лула да Силва ранее заявлял о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.

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