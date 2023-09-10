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Президент Бразилії обіцяє не арештовувати Путіна у разі його візиту

Неділя 10 вересня 2023 12:59
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Автор: Сергій Пишкін

Президент Бразилії Лула де Сільва пообіцяв не арештовувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту до країни.

Про це заявив президент Бразилії Лула да Сільва під час саміту G20 у Нью-Делі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами президента Бразилії, попри виданий Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна, такого нібито ризику для російського диктатора під час можливого візиту до Бразилії немає.

"Якщо я буду президентом Бразилії і якщо він приїде до Бразилії, його точно не заарештують... Ми любимо мир і любимо добре ставитися до людей. Тому я думаю, що Путін може безпечно поїхати до Бразилії", - заявив Лула.

Варто пояснити, що наступна зустріч G20 відбудеться наступного року в бразильському Ріо-де-Жанейро. За словами Лули, Путін нібито буде запрошений на саміт.

Ордер на арешт диктатора

Внаслідок депортації українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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