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У Зеленского не рекомендуют пользоваться "эвакуацией из Крыма от РФ

Фото: У Зеленского не рекомендуют пользоваться "эвакуацией из Крыма от РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Представительстве президента Украины в АР Крым не рекомендуют пользоваться "эвакуацией", которую организуют российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Тамила Ташева отметила, что не стоит доверять захватчикам.

"Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться "эвакуацией" от оккупантов, чтобы не стать заложниками РФ или щитом для российских войск в местах их скопления или местах важных военных коммуникаций врага", - сказала она.

Представительница президента Украины в АРК подчеркнула, что деокупация неизбежна, и наши граждане, в частности в Крыму, должны быть к ней готовы.

"Мы не говорим, что это будет завтра. Однако это будет и к этому надо готовиться - как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как действовать во время деоккупации. Собрать необходимые вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорт, если будет такая необходимость", - добавила чиновник.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

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