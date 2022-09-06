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У Зеленського не рекомендують користуватися "евакуацією" з Криму від РФ

Фото: У Зеленського не рекомендують користуватися "евакуацією" з Криму від РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Представництві президента України в АР Крим не рекомендують користуватися "евакуацією", яку організовують російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Таміла Ташева зазначила, що не варто довіряти загарбникам.

"Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками РФ чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога", - сказала вона.

Представниця президента України в АРК наголосила, що деокупація неминуча, і наші громадяни, зокрема в Криму, мають бути до неї готові.

"Ми не говоримо, що це буде завтра. Однак це буде і до цього треба готуватися - як фізично, так і морально. Прийняти важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність", - додала посадовиця.

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк заявляв, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період активної деокупації.

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