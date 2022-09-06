У Зеленского не рекомендуют пользоваться "эвакуацией из Крыма от РФ

Тамила Ташева отметила, что не стоит доверять захватчикам.

"Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться "эвакуацией" от оккупантов, чтобы не стать заложниками РФ или щитом для российских войск в местах их скопления или местах важных военных коммуникаций врага", - сказала она.

Представительница президента Украины в АРК подчеркнула, что деокупация неизбежна, и наши граждане, в частности в Крыму, должны быть к ней готовы.

"Мы не говорим, что это будет завтра. Однако это будет и к этому надо готовиться - как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как действовать во время деоккупации. Собрать необходимые вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорт, если будет такая необходимость", - добавила чиновник.