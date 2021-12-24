У Зеленского рассказали, когда ждать встречи в Нормандском формате
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не исключает вероятность того, что встреча в Нормандском формате пройдет в следующем году и настроен оптимистично.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Фокусу".
"Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров Люблинского треугольника и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи. Определен kpi всем послам, с ними ведется активная работа", - признался он.
Также Ермак не стал скрывать "большие планы с МИД".
"Сейчас они (МИД, - ред.) развивают африканское направление, работают с Латинской Америкой, сложились партнерские отношения с частью Арабского мира - Катаром, ОАЭ, мы и дальше будем развивать это направление. Мы работаем по всем направлениям во всех регионах мира", - подытожил Ермак.
Как сообщалось, ранее Ермак заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.