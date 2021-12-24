У Зеленського розповіли, коли чекати на зустріч у Нормандському форматі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не виключає ймовірності того, що зустріч у Нормандському форматі пройде наступного року і налаштований оптимістично.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Фокусу ".

"Я оптиміст. Ми працюємо над цим. Дуже важлива зустріч лідерів Люблінського трикутника та конференція послів у Гуті, де запланована презентація зовнішньополітичної стратегії та будуть поставлені амбітні завдання. Визначено kpi всім послам, з ними ведеться активна робота", - зізнався він.

Також Єрмак не приховував "великих планів з МЗС".

"Зараз вони (МЗС, - ред.) розвивають африканський напрямок, працюють з Латинською Америкою, склалися партнерські відносини з частиною Арабського світу - Катаром, ОАЕ, ми й надалі розвиватимемо цей напрямок. Ми працюємо по всіх напрямках у всіх регіонах світу", - підсумував Єрмак.