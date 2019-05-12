У Зеленского рассказали о степени готовности плана на первые 100 дней

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского сейчас работает над планом на первые 100 дней, который на данный момент готов на 95%. Об этом рассказал советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк в интервью "Лига.net".

По словам Данилюка, много времени у команды Зеленского уходит на ответы на поздравления международных лидеров.

"Разработка плана на первые 100 дней и формирование команды. Я сейчас вовлечен, как в эти вопросы, так и во внешнеполитические: международные встречи и планирование карты визитов президента. Из приятного - отвечаем на поздравления международных лидеров, и это, кстати, занимает много времени", - рассказал он.

Данилюк пояснил, что "программа 100 дней" описывает приоритеты деятельности новоизбранного президента и пути их реализации.

Следующим шагом он назвал "отбор сильных людей по этим направлениям".

"Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать. Хочу подчеркнуть его важность как для внешнего мира, так и для команды", - заявил Данилюк.

Среди приоритетов команды нового президента - борьба с коррупцией, наведение порядка в судебной системе, реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая.