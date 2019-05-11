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Зеленский обсудил с послом Китая инвестиции

Новости » Политика    11.05.2019 - 11:45
Зеленский обсудил с послом Китая инвестиции
Фото: встреча Зеленского с послом Китая в Украине (twitter.com/ZelenskyyUa)

Новоизбранный президент подчеркнул важность опыта КНР для Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Новоизбранный президент подчеркнул, что для Украины важен опыт Китая.

Зеленский обсудил с послом Китая инвестиции

"Была встреча с послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу. При этом дату и место встречи в сообщении он не указал. "При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни", - написал новоизбранный президент 2 мая.

Как писало РБК-Украина, Владимир Зеленский 4 мая провел встречу в парламенте с главами фракций Верховной рады Украины. Так, во время встречи в Верховной раде главы фракций и Зеленский обсудили дату инаугурации новоизбранного президента.

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