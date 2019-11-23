У Зеленского рассказали, сколько земли осталось в госсобственности

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что результаты аудита земле показали, что из 10 млн гектаров государственной собственности, осталось 7,6 млн гектаров земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Он убежден, что уменьшение количества земли в государственной собственности связано с хищениями, которое осуществляла украинская власть "последние годы".

"Если говорить откровенно, то результаты аудита и инвентаризации, которые мы провели за последний месяц, нас просто шокируют, какой грабеж осуществлялся за последние годы. Мы свято верили в то, что у нас более 10 млн гектаров земли государственной собственности, но сейчас мы едва собрали 7,6 млн", - сказал Лещенко.

По его словам, на данный момент аудит продолжается.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме о разрешении приобретать землю иностранцам проведут в январе-феврале 2020 года.

Напомним, Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.