У президента объяснили, что порождает теневой рынок земли

Скриншот: Роман Лещенко (Свобода слова Савика Шустера)

В Украине на сегодня есть 4 миллионов га неподмораторной земли, которую можно купить

Существование моратория на продажу земли порождает так называемый "серый" и "черный" рынок земли, ведь люди могут купить лишь несколько гектаров земли личного крестьянского хозяйства (ОСГ), а большинство земли находится в ограничении. Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"У нас такой неподмораторной земли сегодня около 4 миллионов га. Например, для понимания, это когда воин АТО (ООС) возвращается с фронта и получает возможность приобрести земельный участок, она ему передается именно для ведения ОСГ. Это такой вид целевого назначения и это есть частная собственность. Такой человек может осуществить ее реализацию. Но большинство земли - подмораторной, она пребывает в ограничении. Это порождает "серый" и "черный" рынок", - заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что люди не заинтересованы покупать землю по сомнительным схемам.

"Когда сейчас выступал гражданин и говорил, что много кто не заинтересован покупать земли по сомнительным схемам. Они имеют желание ее приобретать и говорят, что купили часть земли - очевидно, что речь идет о землях, которые находятся в формате ОСГ. Это земли личного крестьянского хозяйства. Речь идет как правило о 2 га, которые могут купить", - добавил он.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после запуска рынка земли в Украине около 8,2 млн гектаров земли должны передать эффективным фермерам.

Также Милованов заявил, что в бюджет-2020 заложат 4 млрд гривен на поддержку фермеров. Данные средства направят на дешевые кредиты для приобретения земли.