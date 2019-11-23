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У Зеленского рассказали, сколько земли осталось в госсобственности

Новости » Политика     23.11.2019 - 06:26
У Зеленского рассказали, сколько земли осталось в госсобственности
Фото: Роман Лещенко (AgroPortal)

Аудит провели в течение последнего месяца

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что результаты аудита земле показали, что из 10 млн гектаров государственной собственности, осталось 7,6 млн гектаров земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Он убежден, что уменьшение количества земли в государственной собственности связано с хищениями, которое осуществляла украинская власть "последние годы".

"Если говорить откровенно, то результаты аудита и инвентаризации, которые мы провели за последний месяц, нас просто шокируют, какой грабеж осуществлялся за последние годы. Мы свято верили в то, что у нас более 10 млн гектаров земли государственной собственности, но сейчас мы едва собрали 7,6 млн", - сказал Лещенко.

По его словам, на данный момент аудит продолжается.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме о разрешении приобретать землю иностранцам проведут в январе-феврале 2020 года.

Напомним, Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

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