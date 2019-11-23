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У Зеленського розповіли, скільки землі лишилося в держвласності

Новини » Політика     23.11.2019 - 06:26
У Зеленського розповіли, скільки землі лишилося в держвласності
Фото: Роман Лещенко (AgroPortal)

Аудит провели протягом останнього місяця

Уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко заявив, що результати аудиту землі показали, що з 10 млн гектарів державної власності, залишилось 7,6 млн гектарів землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Він переконаний, що зменшення кількості землі у державній власності пов'язане із розкраданнями, яке здійснювала українська влада "останні роки".

"Якщо говорити відверто, то результати аудиту та інвентаризації, які ми провели за останній місяць, нас просто шокує, який грабунок здійснювався за останні роки. Ми свято вірили у те, що у нас більше 10 млн гектарів землі державної власності, але зараз ми ледь зібрали 7,6 млн", - сказав Лещенко.

За його словами, на даний момент аудит триває.

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що закон про ринок землі буде прийнято в грудні, а про референдум про дозвіл купувати землю іноземцям проведуть у січні-лютому 2020 року.

Нагадаємо, Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

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