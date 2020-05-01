У Зеленского рассказали, как проходит контроль самоизоляции через смартфон

Фото: совещание у Зеленского (president.gov.ua)

Две трети приезжих проходят самоизоляцию с приложением "Дій вдома"

Около двух третей вернувшихся из-за границы украинцев в связи с карантином в Украине проходят самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома". Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания Владимира Зеленского с представителями правительства.

Сообщается, что контроль самоизоляции через приложение проходит через регулярные сообщения в течение дня, проверку соответствия селфи эталонной фотографии, загруженной во время установки сервиса, а также проверку геолокации смартфона. После получения сообщения необходимо в течение 15 минут сделать селфи на фоне окружающей среды.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более семи тысяч человек, которые приехали за минувшие сутки, 65% установили приложение "Дій вдома".

"Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения - лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, за минувшие сутки в страну специальными рейсами вернулись еще 400 украинцев. По данным пограничников, подавляющее большинство из них обязались проходить самоизоляцию с помощью мобильного приложения.

Отметим, если человек на самоизоляции не успеет отправить фото, к нему могут приехать правоохранители и сделать предупреждение.