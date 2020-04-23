Кабмин определился с контролем карантина через приложение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев на самоизоляции обязали делать селфи в течение 15 минут после уведомления

Кабинет министров определился с порядком электронного контроля соблюдения карантина в Украине через мобильное приложение. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Согласно постановлению, контроль через мобильное приложение будет одним из видов контроля за пребыванием украинцев на самоизоляции.

Такое контроль будет проводиться с помощью проверки соответствия селфи эталонному фото, сделанному во время установки приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

После установки мобильного приложения в случайные промежутки времени человек будет получать push-сообщение, после чего в течение 15 минут через приложение необходимо сделать селфи.

При этом, если будут проблемы с геолокацией или фото, в случае отсутствия связи с приложением в органы полиции направят уведомление о нарушении самоизоляции.

"Отправка сообщения являются основанием для дальнейшего осуществления органами Национальной полиции, Национальной гвардии контроля за соблюдением обязательства самоизоляции. Отправка сообщения в органы Национальной полиции не может быть отдельным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было опубликовано постановление о продлении карантина до 11 мая. Кроме того, этот документ разрешает перевозить в общественном транспорте доноров крови.