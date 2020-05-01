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У Зеленського розповіли, як проходить контроль самоізоляції через смартфон

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 14:47
У Зеленського розповіли, як проходить контроль самоізоляції через смартфон
Фото: нарада у Зеленського (president.gov.ua)

Дві третини приїжджих проходять самоізоляцію з додатком "Дій вдома"

Близько двох третин українців, що повернулися з-за кордону, у зв'язку з карантином в Україні проходять самоізоляцію за допомогою додатку Дій вдома". Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради Володимира Зеленського з представниками уряду.

Повідомляється, що контроль самоізоляції через додаток проходить через регулярні повідомлення протягом дня, перевірку відповідності селфі еталонній фотографії, завантаженій під час установки сервісу, а також перевірку геолокації смартфона. Після отримання повідомлення необхідно протягом 15 хвилин зробити селфі на фоні навколишнього середовища.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад семи тисяч людей, які приїхали за минулу добу, 65% встановили додаток "Дій вдома".

"Ми бачимо, що українці стають свідомими і швидко приймають нововведення і сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі програми - кращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу до країни спеціальними рейсами повернулися ще 400 українців. За даними прикордонників, переважна більшість з них зобов'язалися проходити самоізоляцію за допомогою мобільного додатку.

Зазначимо, якщо людина на самоізоляції не встигне відправити фото, до неї можуть приїхати правоохоронці і зробити попередження.

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