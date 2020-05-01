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За сутки в страну спецрейсами вернулись еще 400 украинцев

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 12:37
За сутки в страну спецрейсами вернулись еще 400 украинцев
Иллюстративное фото (facebook.com/skyup.aero)

Вчера прибыли самолеты из Ливана, Болгарии и Кипра

Из-за пандемии коронавируса специальными рейсами в Украину вернулись еще 400 человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в условиях карантина интенсивность международного движения остается низкой. За минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекли около 13 000 человек.

В частности, в аэропорту "Борисполь" на прибытие оформили специальные пассажирские авиарейсы из Ливана, Болгарии и Кипра.

"Этими самолетами в Украину прибыли 4 сотни пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пассажиры эти рейсов пройдут карантин с применением приложения "Дій вдома".

Напомним, ранее сообщалось, что для эвакуации украинцев готовят еще 20 спецрейсов. В частности, сегодня должен прибыть самолет из немецкого Дюссельдорфа.

До этого президент Владимир Зеленский объяснял, что возвращение украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а все пассажиры будут распределены на 2 группы.

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