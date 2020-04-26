Рада в конце следующей недели может рассмотреть кадровые назначения, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК - Украина)

Депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание

Сегодня, 26 апреля, глава Верховной рады Дмитрий Разумков во время брифинга заявил, что в конце следующей недели может состояться внеочередное заседание ВРУ, на котором могут расмотреть кадровые назначения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Разумков сообщил, что ему известна информация относительно того, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание, однако конкретной даты пока назвать не может.

"Я думаю, если оно все же состоится, то состоится в конце недели", - сказал председатель Верховной Рады.

Кроме того, он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - сказал Разумков.

Отметим, ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили должность в Кабмине. По словам самого Саакашвили, он планирует заниматься переговорами с МВФ. 24 апреля "Слуга народа" пригласила Саакашвили на фракцию, чтобы определиться с его кандидатурой. Однако, как писало РБК-Украина, на данный момент необходимого числа голосов за назначение Саакашвили у нардепов нет.

Напомним, голосование в Верховной раде по назначению Михаила Саакашвили вице-премьером с реформ может вообще не произойти.

Сам он надеется, что Рада проголосует за его назначение в правительство Дениса Шмыгаля 30 апреля.