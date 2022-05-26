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У Зеленського розповіли, коли звільнять окупований південь України

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Четвер 26 травня 2022 18:10
У Зеленського розповіли, коли звільнять окупований південь України Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація намагається сформувати думку серед українців на півдні України про те, що їх нібито покинули. Однак, звільнення територій нашої країни є лише питанням часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Так от, про конкретику. Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, сьогодні увесь уряд працює над тим, аби Україна отримала достатню кількість зброї для звільнення тимчасово окупованих територій. Військова машина нашої країни працює над тим, аби стримати наступ ворога на сході, а Кремль тим часом продовжує кидати в бій усе, що має.

"Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни буде обов'язково звільнений", - додав Подоляк.

За словами Подоляка, питання звільнення півдня України вирішиться не найближчими днями, однак швидше, ніж це можна уявити.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти намагаються вийти на адмінмежі Херсонської області, аби просунутися вбік Миколаєва.

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