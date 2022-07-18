У Зеленского рассказали, как избежать сценария "Корейской войны" в Украине

Замороженный конфликт между Украиной и Россией будет означать возвращение более кровавой войны в будущем. Поражение Москвы, является единственным способом поставить точку в этой истории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, невозможно сравнивать масштабы Кореи и КНДР с масштабами Украины и России.

"Разный контекст, разные масштабы. Любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны за несколько лет - более подготовленной и кровавой. Единственный способ поставить точку в войне и восстановить безопасность в Европе - освобождение украинских территорий и поражение России", - пишет советник главы Офиса президента.

Сценарий "Корейской войны" в Украине

По словам бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, украинские бойцы сопротивляются оккупантам, а планы главы Кремля Владимира Путина оказались неэффективными.

Ставридис считает, что война в Украине может завершиться перемирием и милитаризованной зоной между двумя сторонами.

"Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту", - заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Стоит отметить, что конфликт между Северной и Южной Кореей, хоть и закончился перемирием, однако стороны не подписывали никаких официальных мирных документов, в связи с чем формально до сих пор находятся в состоянии войны.