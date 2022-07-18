Экс-командующий силами НАТО спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

Полномасштабная война России против Украины может продлиться еще четыре-шесть месяцев и стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса в комментарии Business Insider .

По словам военного, украинская армия оказывает сильное сопротивление российским оккупантам, а планы президента РФ Владимира Путина оказались "не особо эффективными".

Он отметил, что Путин получил немного территории Украины "по сравнению с тем, для чего начал конфликт".

"Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше", - сказал Ставридис.

Как закончилась Корейская война?

Корейская война длилась три года в период с 1950 по 1953 год между Северной и Южной Кореей. Конфликт между странами закончился перемирием и созданием демилитаризованной зоны. Однако страны не подписывали официальных мирных документов, и поэтому формально КНДР и Северная Корея до сих пор находятся в состоянии войны.