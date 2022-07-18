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У Зеленського розповіли, як уникнути сценарію "Корейської війни" в Україні

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Понеділок 18 липня 2022 12:15
У Зеленського розповіли, як уникнути сценарію "Корейської війни" в Україні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заморожений конфлікт між Україною та Росією означатиме повернення більш кривавої війни в майбутньому. Поразка Москви, є єдиним способом поставити крапку в цій історії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, неможливо порівнювати масштаби Кореї та КНДР з масштабами України та Росії.

"Різний контекст, різні масштаби. Будь-який "заморожений конфлікт" означатиме повернення війни за кілька років - більш підготовленої та кривавої. Єдиний спосіб поставити крапку у війні та відновити безпеку у Європі - звільнення українських територій і поразка Росії", - пише радник голови Офісу президента.

Сценарій "Корейської війни" в Україні

За словами колишнього головнокомандувача силами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, українські бійці чинять опір окупантам, а плани голови Кремля Володимира Путіна виявились неефективними.

Ставрідіс вважає, що війна в Україні може завершитись перемир'ям та мілітаризованою зоною між двома сторонами.

"Я бачу, що це веде до закінчення "Корейської війни", тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, триваючої ворожості, свого роду замороженого конфлікту", - заявив колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі.

Варто відзначити, що конфлікт між Північною і Південною Кореєю, хоч і закінчилась перемир'ям, однак сторони не підписували жодних офіційних мирних документів, у зв'язку з чим формально досі перебувають у стані війни.

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