У Зеленского рассказали детали неформальной встречи с Гройсманом

Будущий президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман во время неформальной встречи 24 апреля говорили о ситуации в Украине и обсуждали мировоззренческие вопросы. Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112-Украина".

По его словам, встреча носила ознакомительный характер.

"Такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждались рабочие моменты или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал он.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью.