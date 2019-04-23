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Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским

Новости » Политика    23.04.2019 - 12:53
Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройман готов к сотрудничеству, если не будет идеологических разногласий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".

"Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - сказал Гройсман.

Глава украинского правительства заверил в том, что настроен работать на развитие Украины.

"И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Гройман прокомментировал результаты выборов, поздравив победителя Владимира Зеленского и поблагодарил Петру Порошенко за пять лет, "в течение которых на самом деле было сделано многое, чтобы Украина стала современной европейской страной".

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью.

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