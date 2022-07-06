У Зеленского рассказали, может ли Байден посетить Украину до конца года

Президент США Джо Байден посетит Украину, если у него совпадет рабочий график с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в интервью ТСН .

Он отметил, что Байден всегда желанный гость в Украине.

"Соответствующее приглашение от президента Зеленского остается открытым. Очевидно, что если совпадут рабочие графики президентов США и Украины, такой визит состоится. Да, мы с вами понимаем, что есть и нюансы безопасности", - сказал он.

При этом он добавил, что почти каждый день Киев посещают мировые лидеры.

По словам Жовквы, у Зеленского и Байдена есть много тем для обсуждения.