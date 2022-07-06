У Зеленського розповіли, чи може Байден відвідати Україну до кінця року
Президент США Джо Байден відвідає Україну, якщо у нього співпаде робочий графік з главою української держави Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву в інтерв'ю ТСН.
Він зазначив, що Байден завжди бажаний гість в Україні.
"Відповідне запрошення від президента Зеленського залишається відкритим. Очевидно, що якщо співпадуть робочі графіки президентів США і України, такий візит відбудеться. Так, ми з вами розуміємо, що є і нюанси безпеки", - сказав він.
При цьому він додав, що майже кожен день Київ відвідують світові лідери.
За словами Жовкви, у Зеленського і Байдена є багато тим для обговорення.
Нагадаємо, президент США оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн.
Також Байден анонсував поставки систем ППО і додаткових HIMARS з США.
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