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У Зеленського розповіли, чи може Байден відвідати Україну до кінця року

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Україна, Середа 06 липня 2022 15:28
У Зеленського розповіли, чи може Байден відвідати Україну до кінця року Фото: Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден відвідає Україну, якщо у нього співпаде робочий графік з главою української держави Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що Байден завжди бажаний гість в Україні.

"Відповідне запрошення від президента Зеленського залишається відкритим. Очевидно, що якщо співпадуть робочі графіки президентів США і України, такий візит відбудеться. Так, ми з вами розуміємо, що є і нюанси безпеки", - сказав він.

При цьому він додав, що майже кожен день Київ відвідують світові лідери.

За словами Жовкви, у Зеленського і Байдена є багато тим для обговорення.

Нагадаємо, президент США оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн.

Також Байден анонсував поставки систем ППО і додаткових HIMARS з США.

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