У Зеленського розповіли, чи може Байден відвідати Україну до кінця року

Президент США Джо Байден відвідає Україну, якщо у нього співпаде робочий графік з главою української держави Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву в інтерв'ю ТСН .

Він зазначив, що Байден завжди бажаний гість в Україні.

"Відповідне запрошення від президента Зеленського залишається відкритим. Очевидно, що якщо співпадуть робочі графіки президентів США і України, такий візит відбудеться. Так, ми з вами розуміємо, що є і нюанси безпеки", - сказав він.

При цьому він додав, що майже кожен день Київ відвідують світові лідери.

За словами Жовкви, у Зеленського і Байдена є багато тим для обговорення.