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У Зеленского не против снижения налогов для бизнеса, но не сейчас

Автор: Александр Белоус

Снижение налогов в Украине не приведет к немедленному эффекту. Но страна должна двигаться в этом направлении, и необходимо готовить законодательные акты.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Игра политиков, которые призывают уменьшить налоги, чтобы стимулировать экономику, конечно, хороша. Но проблема только в том, что снижение налогов не даст быстрый эффект", - сказал Устенко.

По его словам, эффект от снижения налогов может быть от шести месяцев до пару лет. Поэтому в 2021 необходимо стимулировать экономику за счет бюджетных программ, сохраняя высокий дефицит госбюджета.

"В 2022 году уровень дефицита госбюджета должен быть резко уменьшен. А значит, должны быть активно задействованы механизмы и налогового стимулирования", - заявил Устенко.

"Я, как и президент, не отвергаю идею снижения налогов. Мы должны быть более конкурентными, в том числе и по налогам, по сравнению с Европой", - заявил советник Зеленского.

По его словам, Украина обязана двигаться в направлении снижения налогов. "Необходимо заранее подготовить соответствующие законодательные акты. Но вводить это все только после того, как выйдем на более низкие параметры дефицита госбюджета. Подвергать страну двойному риску - за счет стимулирующих экономику программ и снижения налогов - крайне опасно", - добавил он.

Напомним, в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Документ внедряет налоговые стимулы для поддержки бизнеса.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года Верховная рада снизила ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%.

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