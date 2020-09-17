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Рада хочет снизить ставку НДС для аграриев с 20% до 14%

Украина, Четверг 17 сентября 2020 12:01
Рада хочет снизить ставку НДС для аграриев с 20% до 14%
Фото: трактор (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Парламент хочет снизить ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%. Нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект №3656.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 233 парламентария.

Глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе представления проекта в сессионном зале подчеркнул, что в первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, а это позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции.

"При этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС", - отметил депутат.

Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввоза в Украину следующей сельхозпродукции: живой крупный рогатый скот, свиньи, цельное молоко, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла.

Согласно пояснительной записке, такое снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).

При этом перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут.

"Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", - указано в пояснительной.

Напомним, в июле стало известно, что в Раде инициировали введение нового налога для рядовых владельцев земли: малых фермеров хотят обязать ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.

Как писало РБК-Украина, позже финансовый комитет Верховной рады решил снизить размер будущего налога для малых фермеров.

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