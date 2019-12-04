У Зеленского просят Раду принять компромиссный закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду принять компромиссную редакцию закона о рынке земли. Об этом на парламентских слушаниях заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Зеленский призывал всех к национальному диалогу.

"17 областей за 2 месяца, разговор от области к области, сотни встреч с профильными ассоциациями с одной целью. Президент призывает: давайте искать национальный компромисс, давайте найдем тот компромисс и ту редакцию, которая позволит всем нам сделать земельную реформу", - заявил Лещенко.

По его словам, за время действия моратория 4 млн гектаров земли вывели через теневые схемы.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о рынке земли Верховная рада Украины проголосует на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря.

Кроме того, в "Слуге народа" надеются на референдум о продаже земли иностранцам в 2020 году. По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, поправка о референдуме подана в закон о рынке земли.