У Зеленского прокомментировали решение КСУ

Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

По словам Вениславского, своим решением суд продемонстрировал свою независимость

Представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский прокомментировал решение КСУ относительно указа о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

По словам Вениславского, свои решением о признании конституционности указа президента о роспуске парламента КСУ подтвердил его обоснованность.

"При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины юридическая правота всех положений была выверена максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил представитель президента.

Кроме того, Вениславский отметил, что Конституционный суд продемонстрировал независимость, беспристрастность и "преданность духу Конституции и идеи верховенства права".

Напомним, в четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. В КСУ подчеркнули, что решение является обязательным и не может быть обжаловано.