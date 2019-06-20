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У Зеленского прокомментировали решение КСУ

Новости » Политика    20.06.2019 - 19:52
У Зеленского прокомментировали решение КСУ
Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

По словам Вениславского, своим решением суд продемонстрировал свою независимость

Представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский прокомментировал решение КСУ относительно указа о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

По словам Вениславского, свои решением о признании конституционности указа президента о роспуске парламента КСУ подтвердил его обоснованность.

"При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины юридическая правота всех положений была выверена максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил представитель президента.

Кроме того, Вениславский отметил, что Конституционный суд продемонстрировал независимость, беспристрастность и "преданность духу Конституции и идеи верховенства права".

Напомним, в четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. В КСУ подчеркнули, что решение является обязательным и не может быть обжаловано.

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