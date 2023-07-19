У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь

Росія прагне створити голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, а також послабити західних союзників. Для того, щоб цьому запобігти, потрібна системна відповідь на терор державии-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Російський терор Одеси ще раз доводить - їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн", - написав Єрмак.
Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.
За словами керівника ОП, на злочинні дії Росії потрібна системна відповідь, зокрема:
"Системна робота дозволить нам перемогти", - наголосив Єрмак.
Російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.
Зокрема, росіяни спрямували "Онікси" і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.
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