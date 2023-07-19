У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь

"Російський терор Одеси ще раз доводить - їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн", - написав Єрмак.

Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.

За словами керівника ОП, на злочинні дії Росії потрібна системна відповідь, зокрема:

Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Союзники вже готують рішення., а Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції. Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою. Відповідь на терор - це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети - ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати РФ з нашої території. Формула миру президента Володимира Зеленського - єдиний шлях до завершення війни. Росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло.

"Системна робота дозволить нам перемогти", - наголосив Єрмак.

Нічна атака на південь України

Російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.

Зокрема, росіяни спрямували "Онікси" і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.