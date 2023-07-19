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У Зеленского прокомментировали атаку на одесский порт: нужен системный ответ

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия стремится создать голод и проблемы в странах Глобального Юга, а также ослабить западных союзников. Для того чтобы это предотвратить, нужен системный ответ на террор государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Российский террор Одессы еще раз доказывает - им нужен голод и проблемы в странах Глобального Юга. Они хотят создать кризис беженцев для Запада. Все делается для того, чтобы ослабить союзников и политически вмешаться во внутренние дела этих стран", - написал Ермак.

Он отметил, что россияне используют для этого вооружения, которое невозможно производить без компонентов, производимых на Западе и в странах Азии.

По словам руководителя ОП, на преступные действия России требуется системный ответ, в частности:

  1. Необходимо ужесточить санкции, в частности против тех, кто помогает россиянам их обходить. Союзники уже готовят решение, а Группа Макфола-Ермака предоставила собственные предложения.
  2. Реэкспорт необходимых компонентов для изготовления оружия можно остановить, если ответственность за это будет жесткой.
  3. Ответ на террор - это сила. Оружие, авиация, дальнобойные ракеты - вот что нужно Украине. Мы должны выгнать РФ с нашей территории.
  4. Формула мира президента Владимира Зеленского - единственный путь к завершению войны.
  5. Россия в будущем должна быть неспособна вести войну. Это можно обеспечить экономическими санкциями. Также российские активы должны пойти на восстановление Украины, а поколения россиян будут расплачиваться за зло.

"Системная работа позволит нам победить", - подчеркнул Ермак.

Ночная атака на юг Украины

Российские военные ночью атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. Из-за обстрелов пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Также травмы получили более 10 человек.

В частности, россияне направили "Ониксы" и Х-22 на портовую и критическую инфраструктуру. Они попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Там загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших нет.

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ОдессаВойна России против Украины