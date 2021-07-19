Зеленского призывают вмешаться в ситуацию с очередным повышением грузовых железнодорожных тарифов

По словам металлургов, стремительное повышение тарифов приведет к дополнительным расходам всех грузовладельцев на 2 млрд грн уже в 2021 году и еще на 10 млрд грн - в 2022 году.

"Как следствие, ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, возрастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог (частично восстановленных программой президента Украины "Большая стройка"), стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов ", - говорится в письме.

Кроме того, ни Министерство инфраструктуры, ни "Укрзализныця" не предоставили соответствующего экономического обоснования.

"В анализе регуляторного влияния проекта не отражены главные вопросы соответствующего регулирования, а именно себестоимость и рентабельность грузовых перевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности грузовых перевозок весьма сомнительны, поскольку именно за счет рентабельных грузовых перевозок уже много лет осуществляется кросс-субсидирование действительно убыточных пассажирских перевозок (- 13 млрд грн по итогам 2020 года). Также "Укрзализныцей" не был предоставлен финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы "Укрзализныци" и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также следует учитывать, что после предыдущего повышения тарифов выполнения плана капитальных инвестиций госмонополии составило только 51%", - добавляется в письме.

По словам металлургов и горняков, министерству инфраструктуры Украины и "Укрзализныци" необходимо сосредоточить усилия на улучшении финансового состояния "Укрзализныци" путем реализации внутренних резервов (оптимизация расходов, прекращение коррупции при закупках), прекращении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, с компенсацией убытков из государственного и местных бюджетов, уменьшении налоговой нагрузки на "Укрзализныцю".