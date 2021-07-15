УЗ должна показать, как рассчитывается тариф на железнодорожные перевозки, - ФРУТЭК
Повышение тарифов на грузовые перевозки, заявленное "Укрзализныцей", является одним из наиболее экономически необоснованных повышений тарифов на услуги госмонополии и приведет ситуацию в топливно-энергетическом комплексе до катастрофического состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо ФРУТЭК к премьер-министру Денису Шмыгалю.
Как сказано в письме, текущая системная реформа отрасли и пандемия COVID-19 привели к системному кризису в угольной и энергетической отраслях. И этот кризис усилится, если вырастут тарифы на железнодорожные перевозки, которые являются для указанных отраслей практически безальтернативным способом транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС.
"По оценкам Федерации, в случае ввода в действие проекта приказа, стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС вырастет в среднем на 30%, или на 40-50 грн за тонну, что суммарно увеличит транспортные расходы предприятий отрасли на 2,1 млрд грн ежегодно. Такое увеличение затрат на транспортировку существенно ухудшит ситуацию и повысит риски остановки деятельности предприятий, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рост безработицы и социальной напряженности", - предупреждают в ФРУТЭК.
Кроме того, повышение стоимости транспортировки приведет к росту себестоимости производства электроэнергии ТЭС на 2-3 коп/кВт*ч. При этом цена на рынке электроэнергии из-за неурегулированности рыночных механизмов, упали и так ниже себестоимости.
В текущих условиях острого кризиса находится и угольная отрасль. В частности, уже в текущий момент угольные предприятия являются убыточными и находятся на грани остановки деятельности. Суммарные убытки угольной отрасли в 2020 году оцениваются в 12-13 млрд грн.
"В то же время положение УЗ хотя и является сложным, однако не критическим, а ключевыми причинами кризиса является не тарифы на перевозки, а низкая операционная эффективность. В УЗ отсутствует среднесрочная стратегия развития, а неэффективная политика в сфере госзакупок привела к острому дефициту топлива в июне этого года. Кроме того, из-за завышенных цен в течение 2020 года массово простаивали вагоны перевозчика, из-за чего УЗ недополучила 6 млрд грн дохода", - подчеркивают в Федерации.
Именно поэтому, убеждены представители ФРУТЭК, повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, но не решит проблемы национального перевозчика.
В ФРУТЭК отметили, что несмотря на направленные многочисленные запросы, УЗ ни разу не предоставила детального расчета себестоимости перевозок в разрезе грузов, свидетельствующих об убыточности перевозок и необходимости пересмотра тарифов. В опубликованном проекте приказа расчетов также не приведено.
Таким образом, по мнению Федерации, заявленное повышение тарифов является одним из наиболее экономически необоснованных повышений тарифов на услуги госмонополии, которое приведет ситуацию в ТЭК до катастрофического состояния, поэтому проект приказа надо отозвать и доработать, а предприятиям угольной отрасли - предоставить стимулы для деятельности, временно установив для угля стоимость перевозки на уровне тарифов для внеклассных грузов.
Напомним, Министерство инфраструктуры планирует повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.
Комментируя эту инициативу, генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк заявил, что "Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки, но качество этих перевозок становится все хуже. Поэтому если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться. К тому же, деньги, которые зарабатывает УЗ, идут на безумные зарплаты руководства, в то время как сотрудники компании увольняются.