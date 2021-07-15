УЗ должна показать, как рассчитывается тариф на железнодорожные перевозки, - ФРУТЭК

Повышение тарифов на грузовые перевозки, заявленное "Укрзализныцей", является одним из наиболее экономически необоснованных повышений тарифов на услуги госмонополии и приведет ситуацию в топливно-энергетическом комплексе до катастрофического состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо ФРУТЭК к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Как сказано в письме, текущая системная реформа отрасли и пандемия COVID-19 привели к системному кризису в угольной и энергетической отраслях. И этот кризис усилится, если вырастут тарифы на железнодорожные перевозки, которые являются для указанных отраслей практически безальтернативным способом транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС.

"По оценкам Федерации, в случае ввода в действие проекта приказа, стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС вырастет в среднем на 30%, или на 40-50 грн за тонну, что суммарно увеличит транспортные расходы предприятий отрасли на 2,1 млрд грн ежегодно. Такое увеличение затрат на транспортировку существенно ухудшит ситуацию и повысит риски остановки деятельности предприятий, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рост безработицы и социальной напряженности", - предупреждают в ФРУТЭК.

Кроме того, повышение стоимости транспортировки приведет к росту себестоимости производства электроэнергии ТЭС на 2-3 коп/кВт*ч. При этом цена на рынке электроэнергии из-за неурегулированности рыночных механизмов, упали и так ниже себестоимости.

В текущих условиях острого кризиса находится и угольная отрасль. В частности, уже в текущий момент угольные предприятия являются убыточными и находятся на грани остановки деятельности. Суммарные убытки угольной отрасли в 2020 году оцениваются в 12-13 млрд грн.

"В то же время положение УЗ хотя и является сложным, однако не критическим, а ключевыми причинами кризиса является не тарифы на перевозки, а низкая операционная эффективность. В УЗ отсутствует среднесрочная стратегия развития, а неэффективная политика в сфере госзакупок привела к острому дефициту топлива в июне этого года. Кроме того, из-за завышенных цен в течение 2020 года массово простаивали вагоны перевозчика, из-за чего УЗ недополучила 6 млрд грн дохода", - подчеркивают в Федерации.

Именно поэтому, убеждены представители ФРУТЭК, повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, но не решит проблемы национального перевозчика.

В ФРУТЭК отметили, что несмотря на направленные многочисленные запросы, УЗ ни разу не предоставила детального расчета себестоимости перевозок в разрезе грузов, свидетельствующих об убыточности перевозок и необходимости пересмотра тарифов. В опубликованном проекте приказа расчетов также не приведено.

Таким образом, по мнению Федерации, заявленное повышение тарифов является одним из наиболее экономически необоснованных повышений тарифов на услуги госмонополии, которое приведет ситуацию в ТЭК до катастрофического состояния, поэтому проект приказа надо отозвать и доработать, а предприятиям угольной отрасли - предоставить стимулы для деятельности, временно установив для угля стоимость перевозки на уровне тарифов для внеклассных грузов.