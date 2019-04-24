У Зеленського закликали погодити зниження цін на газ з МВФ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ціни на газ для населення просять знизити після консультацій з МВФ

В команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського закликають Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодити зниження цін на газ з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це йдеться в повідомленні Зе! Команди в офіційному Telegram-каналі.

У заяві щодо ситуації на енергетичному ринку йдеться, що на сьогодні ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі в Європі.

"Тому ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Зеленського відзначають, що виклики, пов'язані з обмеженням поставок російських нафтопродуктів з 1 червня і можливою зупинкою транзиту газу з 1 січня 2020 року, вимагають ефективних, швидких дій і об'єднання зусиль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін і "Нафтогаз" погодили зниження ціни на газ для населення. У травні ціни на газ будуть знижені до 8,247 гривень за кубометр.

Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував зниження цін на газ з 1 травня і заявив, що більше не збирається "грати в кішки-мишки" з НАК.