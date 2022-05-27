У Зеленского призвали предоставить Украине РСЗО: время дать ответ нелюдям
Россия использует против мирного населения Украины самое тяжелое оружие. Однако партнеры до сих пор колеблются относительно предоставления ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он отметил, что союзники задерживают поставки оружия для украинских бойцов, боясь эскалации. В то же время Россия применяет самое тяжелое оружие, в частности огнеметную систему "Солнцепек".
"РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"- отметил Подоляк.
Напомним, украинские военные показали работу новых саморухомих гаубиц FH70, которые передали партнеры. Технику уже отправили на фронт.
Также мы сообщали, какое оружие союзники передают Украине. ВСУ получают западную военную технику "натовского" образца и калибра.
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