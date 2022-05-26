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Украинские защитники получили новые самоподвижные гаубицы FH70

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 13:21
Украинские защитники получили новые самоподвижные гаубицы FH70 Фото: ВСУ уже получили гаубицы FH70 (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы Украины получили от союзников современные самоподвижные гаубицы FH70. Технику уже используют против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Самоподвижная гаубица британско-немецкой разработки калибра 155-мм имеет скорость 6 выстрелов в минуту. Кроме того, она оснащена "опцией" стрельбы очередью из 3 выстрелов через 15-20 секунд благодаря полуавтоматическому механизму заряжания.

Дальность стрельбы - до 24 км обычными снарядами и до 30 км - активно-реактивными. Главной особенностью является наличие собственного двигателя Volkswagen объемом 1700 куб. см.

"Он питает гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или свертывании. Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно, без прицепа на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть FH70 прицепная, но все же самоподвижная гаубица", - пояснили в ВСУ.

Фото: украинские защитники используют гаубицы FH70 (facebook.com/pressOKzahid)

Напомним, ранее украинские защитники показали, как используют самоходные гаубицы Caesar.

Также мы сообщали, какое оружие союзники передают Украине. ВСУ получают западную военную технику "натовского" образца и калибра.

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