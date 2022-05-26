Украинские защитники получили новые самоподвижные гаубицы FH70
Вооруженные силы Украины получили от союзников современные самоподвижные гаубицы FH70. Технику уже используют против российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".
Самоподвижная гаубица британско-немецкой разработки калибра 155-мм имеет скорость 6 выстрелов в минуту. Кроме того, она оснащена "опцией" стрельбы очередью из 3 выстрелов через 15-20 секунд благодаря полуавтоматическому механизму заряжания.
Дальность стрельбы - до 24 км обычными снарядами и до 30 км - активно-реактивными. Главной особенностью является наличие собственного двигателя Volkswagen объемом 1700 куб. см.
"Он питает гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или свертывании. Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно, без прицепа на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть FH70 прицепная, но все же самоподвижная гаубица", - пояснили в ВСУ.
Напомним, ранее украинские защитники показали, как используют самоходные гаубицы Caesar.
Также мы сообщали, какое оружие союзники передают Украине. ВСУ получают западную военную технику "натовского" образца и калибра.
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