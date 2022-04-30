Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны

Украине передают западную военную технику "натовского" образца и калибра. Агрессия РФ все быстрее приближает нашу страну к Альянсу. Подробнее – в материале РБК-Украина.

За два месяца большой войны западные союзники кардинально поменяли свой подход к помощи украинской армии. Если поначалу речь шла преимущественно о ручных противотанковых и зенитных системах, то на данном этапе ВСУ поставляют уже и тяжелое оружие, чего так долго добивался официальный Киев на всех уровнях.

Во многом это заслуга дипломатов, но больше всего, конечно, – самих украинских бойцов, которые доказали всему миру, что новое вооружение прямо пропорционально количеству уничтоженных оккупантов и спасенных гражданских. Храбрость и мастерство наших защитников переубедило даже те страны, которые еще недавно скептически относились к возможности победы Украины над РФ на поле боя.

Но, пожалуй, самая значимая перемена за прошедшие пару недель – союзники, когда речь идет среди прочего о бронетехнике и артиллерии, больше не зациклены на поиске и передаче только лишь советских образцов. Как минимум потому, что эти возможности по понятным причинам не безграничны, а война закончится явно не завтра.

В ходе недавней встречи 40 стран-союзниц на немецкой базе Рамштайн, где как раз и обсуждалась координация военных поставок Украине, США пообещали "перевернуть небо и землю", чтобы не только помочь нам победить в текущих битвах, но и нарастить оборону перед лицом будущих угроз. Явное подтверждение серьезности таких намерений – это передача ВСУ артиллерии "натовского" образца, прежде всего калибра 155 мм.

Встреча на базе Рамштайн была посвящена военной помощи Украине (фото: twitter.com/SecDef)

"Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, которое наконец-то принято. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Североатлантического союза", – отметил министр обороны Алексей Резников.

Американский закон о ленд-лизе и вовсе позволит поставлять Украине любую номенклатуру вооружений в кратчайшие сроки, за исключением ядерных. Западные аналитики отмечают парадоксальный результат от войны, которую начал Путин. Стремясь на словах отвадить Украину от вступления в НАТО, он фактически наоборот ускоряет нашу интеграцию в Альянс. Даже если политическое решение об этом пока выглядит туманным, то на техническом уровне она происходит прямо сейчас.

Вместе с "натовскими" системами Украина получает доступ и к западным арсеналам, которые, в отличие от запасов советских снарядов, как минимум намного обширнее и постоянно пополняются. Да и саму эту технику куда легче ремонтировать в союзных странах. Не говоря уже о том, что ее эффективность выше, чем у российских аналогов, даже при сравнительно схожих исходных параметрах.

РБК-Украина продолжает цикл материалов о поставках нашей армии западных вооружений рассказом о гаубицах НАТО. В первой части мы писали о новейших беспилотниках, которые передают союзники.

M777

В конце апреля в Украину начали прибывать буксируемые гаубицы M777 и боеприпасы к ним. Согласно публичной информации, США передают 90 установок, Австралия – 6, Канада – 4. Эти орудия калибра 155 мм, которые производит британская компания BAE Systems, впервые поступили на вооружение в 2005 году.

Они считаются самыми легкими в своем классе. Кроме тягачей, которые США также передали Украине, эти гаубицы можно транспортировать тяжелыми вертолетами и конвертопланами. Американская армия использовала их во время воен в Ираке, Афганистане и Сирии.

Скорострельность M777 с ручным заряжанием от 2 до 7 выстрелов в минуту. Обслуживает ее расчет от 5 до 8 человек. Первых 100 наших бойцов уже обучили работе на этих гаубицах, после возвращения в Украину они станут инструкторами. Судя по заявлениям союзников, ВСУ передают орудия модификации A1/A2 с цифровой системой управления огнем, GPS и инерционной навигацией.

Также было объявлено про поставку контрбатарейных РЛС. Так что украинская армия получает возможность не только еще более эффективно разбивать силы противника на тактической глубине обороны, но и усиленно бороться с его артиллерией. Значительную роль в этом должен сыграть и качественно новый боекомплект.

Дело в том, что стандартные боеприпасы для M777 сравнимы по дальности с теми, которые используют похожие по характеристикам российские гаубицы "Мста-Б", – до 24 километров. Но кроме них Украина получает и дальнобойные снаряды, среди которых высокоточные управляемые M982 Excalibur, с дальностью огня до 40 километров и погрешностью попадания в заданную точку в пару метров.

Caesar

Президент Франции Эммануель Макрон в интервью Ouest-France заявил, что его страна передаст Украине современные САУ Caesar. Количество и сроки поставок он не уточнил, однако, по данным журналистов, речь идет о 12 установках, которые появятся на поле боя "в начале мая".

На прошлых выходных 40 украинских артиллеристов отправились осваивать эту технику на полигон на юге Франции. Вполне возможно, что об этой подготовке рассказал министр обороны Алексей Резников по итогам встречи на базе Рамштайн.

"Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело соответствующее впечатление", – отметил он.

Caesar представляет собой 155-мм гаубицы на колесном шасси с цифровой системой управления. Экипаж состоит из 4-5 бойцов. Подача снарядов и наведение благодаря GPS происходит автоматически, хотя можно использовать и оптическую систему в ручном режиме. Скорострельность – до 6 выстрелов в минуту. Максимальная скорость САУ по шоссе до 80 км/час, а по пересеченное местности – до 50 км/час.

Боекомплект Caesar состоит из 18 выстрелов. По дальности эта САУ перестреливает похожую российскую систему "Мста-С" на целых 17 километров, так что в контрбатарейной борьбе с этим комплексом у оккупантов просто нет шансов. Французская гаубица может применять в наших условиях осколочно-фугасные, кассетные, противотанковые снаряды BONUS, а также те самые высокоточные Excalibur.

PzH-2000

Изначально сообщали, что Украина хочет получить сотню самоходных PzH-2000, однако производитель – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, смог быть закрыть поставку такого количества новых гаубиц только до 2027 года. Самым реалистичным на данный момент выглядит вариант, когда свои САУ нам передадут Нидерланды. Аналитики называют цифру от 6 до 24 единиц.

Однако официальных заявлений на этот счет еще не было, только министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ее страна будет обучать украинских специалистов управлению PzH-2000. Возможно, какое-то количество даст и Италия, которая сейчас активно размышляет над тем, каким тяжелым вооружением помочь Украине.

PzH-2000 построена на базе танка "Леопард-2". В боевых условиях подтверждено ее участие в войне в Афганистане. В экипаже САУ 5 человек, она оборудована защитой от средств массового поражения и частично реактивной броней. На ее вооружении одна из самых дальнобойных 155 мм гаубиц в мире. Стреляет на 30-36 км обычными снарядами, на 40-47 км – контрабатарейными, и до 67 км – активно-реактивными. Боезапас PzH-2000 составляет 60 снарядов.

САУ оснащена цифровой системой управления огня и комбинированным прицелом с лазерным дальномером, заряжается полуавтоматически. Скорострельность – 10-12 выстрелов в минуту. Это позволяет эффективно выполнять прием MRSI (Multiple round simultaneous impact), когда до пяти снарядов выпускаются по разным траекториям так, что в итоге одновременно попадают в одну и ту же цель.

В целом на данный момент это одна из самых мощных гаубичных систем, которую западные союзники передают Украине. Батарее PzH-2000 нужно всего 120 секунд, чтобы сделать 8 залпов и покинуть позицию. Скорость передвижения гусеничной САУ, конечно, ниже чем у колесных аналогов, но ее мощность, проходимость и скорострельность при должной поддержке ПВО действительно могут изменить ситуацию на ключевых участках линии фронта.

Zuzana

В начале апреля стало известно, что Украина ведет переговоры со Словакией о покупке ее 155-мм САУ. В то время как эта страна переходит на более модифицированную версию самоходной гаубицы, 16 установок Zuzana или хотя бы часть из них могут усилить нашу оборону против российских оккупантов.

Эта колесная САУ сделана на базе четырехосного грузовика Tatra, максимальная скорость на шоссе – 80 км/час. Ее расчет состоит из 4 человек. Максимальная дальность ведения огня около 40 км, скорострельность: 5-6 выстрелов в минуту с автоматической перезарядкой. Боекомплект – 40 снарядов.

Zuzana стала "натовской" переработкой САУ Dana. Эта самоходная гаубица с советским калибром 152 мм, по данным СМИ, уже поступила на вооружение украинской армии от Чехии. Как в базовой комплектации, так и в модернизированном варианте Dana M2 с современной системой управления огнем. Аналитики считают, что Украина получила несколько десятков таких машин.

M109

M109, наверное, самая популярная американская САУ в мире. Ее применяли практически во всех военных конфликтах, в которых принимали участие США или их союзники, начиная с Вьетнамской войны. За десятки лет она пережила несколько модификаций и до сих пор остается на вооружении Штатов в качестве основной 155-мм гаубицы, а также ряда других стран.

На данном этапе западные медиа считают, что до 24 единиц M109 может передать украинской армии Бельгия, а возможно и Италия. Эта техника в Европе зачастую находится на складах, в американских запасах этих САУ тоже сотни. С учетом интенсивности боевых действий в Украине наши защитники явно могли бы использовать ее более эффективно.

В то время как описанные выше системы будут бить по специальным целям, M109 может выполнять "регулярные задачи". Насыщение ВСУ большим количеством этих САУ нужно для того, чтобы Украина смогла перейти в наступление, пишет Forbes. Обсуждая такие планы, эксперты чаще всего указывают, что лучшим вариантом для этих целей была бы гусеничная гаубица M109A6 Paladin с дальностью автоматизированного огня 24-30 км и скорострельностью до 8 снарядов в минуту.

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Переход к поставкам тяжелого вооружения, безусловно, значимая веха в истории военной помощи Украине от союзников. То, что теперь она включает 155-мм артиллерию, подтверждает их веру в нашу армию и готовность долго и системно оказывать необходимую поддержку, чтобы ВСУ могли не только выстоять, но и победить.

Однако для того, чтобы окончательно переломить ход этой войны, Украине понадобятся тяжелые ракетные системы и боеприпасы. И на некоторых из них, судя по всему, наши бойцы уже воюют. Об этом мы расскажем уже в следующей серии цикла материалов о помощи Запада украинской армии.