У Зеленського закликали надати Україні РСЗВ: час дати відповідь нелюдам
Росія використовує проти мирного населення України найважчу зброю. Проте партнери досі вагаються щодо надання ЗСУ реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він зазначив, що союзники затримують постачання зброї для українських бійців, боячись ескалації. Водночас Росія застосовує найважчу зброю, зокрема вогнеметну систему "Солнцепек".
"РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, українські військові показали роботу нових саморухомих гаубиць FH70, які передали партнери. Техніку вже відправили на фронт.
Також ми повідомляли, яку зброю союзники передають Україні. ЗСУ отримують західну військову техніку "натовського" зразка і калібру.
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