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У Зеленського припустили, хто стоїть за вибухом на Кримському мосту

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Вибух на Кримському мості могли організувати росіяни. Надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.). Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту вранці 8 жовтня почалася потужна пожежа після вибуху.

Пізніше стало відомо, що Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.

Більш детально про пошкодження Кримського мосту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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