У Зеленского предположили, кто стоит за взрывом на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту могли организовать россияне. Чрезвычайное происшествие, вероятно, стало следствием противостояния между ФСБ и военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.). Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из РФ", - написал Подоляк.
Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту утром 8 октября разразился мощный пожар после взрыва.
Позже стало известно, что Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.
Более детально о повреждении Крымского моста можете узнать в материале РБК-Украина.
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