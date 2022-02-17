Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших сессий Европарламента
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выступить на ближайшей сессии Европарламента. Состоялся телефонный разговор замглавы Офиса президента Игоря Жовквы с руководителем кабинета президента ЕП Алессандро Киоккетти,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Жовква приветствовал заседание в парламенте ЕС, на котором обсуждалась напряженность возле границы Украины, и поблагодарил Киоккетти от имени Зеленского за приглашение.
На заседании, посвященном безопасности Украины, европейские депутаты среди прочего решили предоставить Украине финансовую помощь. Решение было аргументировано тем, что гипотетическое вторжение России спровоцировало проблемы в украинской экономике.
Напомним, в начале февраля Еврокомиссия одобрила предоставление Украине финансовой помощи на 1,2 млрд евро, а на прошлой неделе Совет ЕС одобрил выделение макрофина.